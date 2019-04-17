دبي تحصل على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع التي تحرزه دبي في مختلف القطاعات الحيوية هو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما في ذلك التقدم الكبير قطاع الطاقة النظيفة وتوجيهات سموه بضرورة اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في التخطيط للمستقبل.

وأعرب سموه عن سعادته بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي، مشيراً سموه إلى أن هذا الانجاز الجديد يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتنمية المستدامة.

وقال سمو ولي عهد دبي: "دبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتنمية المستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.... لدينا مشاريع مدن مستدامة وأكبر مجمع من نوعه في العالم للطاقة الشمسية، ونبني أعلى برج شمسي عرفه التاريخ. ونشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تقف خلف تلك الإنجازات المتراكمة".

أعلى تصنيف عالمي



وكان سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قد أعلن أن الهيئة حققت سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية،

وجاء الإعلان بحضور معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي ، وسعادة المهندس مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعادة عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء، والعميد عبدالله حسين علي خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي.

وأكد سعيد محمد الطاير أن الانجاز العالمي الجديد لإمارة دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتوجهات العالمية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال الطاير: "التصنيف البلاتيني يعتبر أعلى تصنيف ضمن منصة لقياس أداء الاستدامة للمدن ضمن إطار شامل يُمكّن المدن من قياس 14 مؤشر في قطاع الطاقة والمياه ومعالجة النفايات والنقل والتجربة الإنسانية والتعليم والازدهار والمساواة والصحة والسلامة. ويأتي هذا التصنيف تكليلاً للجهود الحثيثة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتضافر الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة. وأود هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية ولشركائنا الاستراتيجيين من المجلس التنفيذي في إمارة دبي، والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، ومركز دبي للإحصاء ومختلف الأطراف المعنية لتعاونهم المثمر معنا، وجهودهم الحثيثة في إرساء نماذج قيادية عالمية وترسيخ الاستدامة كثقافة مؤسسية ومجتمعية.



وحصلت إمارة دبي على العديد من الجوائز والتكريمات فيما يتعلق بممارسات الاستدامة، وترتكز دبي على بنية تحتية قوية وخدمات متميزة تستهدف تحسين جودة الحياة للجميع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، والتي تنسجم مع سعي الإمارة للمحافظة على أمن وأمان وسلامة المجتمع بكافة أطيافه وفئاته، وبما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات".

وأشار الطاير إلى انه وفق توجيهات القيادة الرشيدة، تسير دبي وفق رؤية واضحة وأهداف ترمي إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والوصول إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية في مجال الطاقة والمياه وجودة الهواء من خلال مشروعات رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على آخر التقنيات والحلول المتطورة والمبتكرة. كما قامت الإمارة بتطوير وإدارة أنظمة متكاملة ومستدامة في مجالات الصحة والمواصلات على مستوى عالمي، وتتبنى في هذا الصدد أحدث التقنيات والابتكارات. وتتبنى دبي أفضل التطبيقات الشرطية من خلال المبادرات والمشاريع الريادية التي تستند على استراتيجيات وخطط علمية، تستشرف تحديات المستقبل في العمل الأمني وذلك لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتعزيز مكانة الدولة كواحة للأمن والأمان.

واختتم الطاير بالقول: "تم تقييم أداء دبي عن العام 2017 وتوثيقه حيث تم الأخذ في الحسبان مختلف قطاعات الإمارة والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي سكانها. وأتمنى أن يكون هذا التصنيف حافزا لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولتنا الحبيبة والمنطقة ككل، وأن يساهم هذا الإنجاز الجديد في ترسيخ أواصر التعاون المثمر الوثيق الذي يجمعنا مع مجلس المباني الخضراء في مجال غرس وتأصيل مفاهيم الاستدامة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تتبناها المؤسسات والشركات العالمية في هذا المجال، بهدف جعلها منهاج عمل يومي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية محلياً وعالمياً".

مكانة عالمية

من جانبه قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن حصول إمارة دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن المستدامة، كأول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة، هو استحقاق لمدينة دبي التي تعد الأسرع نمواً في العالم.

وأكد معاليه أن دبي استطاعت وفي وقت وجيز ترسيخ مكانتها العالمية بوصفها المدينة الأكثر إبداعاً والأفضل في مظاهر ومضمون الرفاهية، وذلك تأسيساً على إمكانياتها وقدراتها ومسارات التطوير والتنمية المستدامة التي سبقت فيها العديد من المدن المتقدمة، موضحاً أن ما حققته وتحققه دبي من إنجازات متوالية على الصعد كافة، ما هو إلا ترجمة لفكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله"، كما أنه انعكاس طبيعي للدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح معاليه أن حصول دبي على مثل هذا التصنيف يعد أحد ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي، ونجاح الهيئة في تطبيق أفضل معايير استدامة البيئة والطاقة، ونجاحها كذلك في وضع بصمة خاصة لدبي في معايير المدن العالمية المستقبلية، فيما هنأ معاليه قيادة الهيئة وجميع العاملين فيها بهذا الإنجاز المستحق وغير المسبوق.

ريادة



بدوره، ثمّن سعادة عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه الخطوة تكلل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لترسيخ مكانة دبي الريادية في مجال الاستدامة، مؤكداً سعادته أن دبي تخطو بثبات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية المستدامة،

وشدد على أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للعمل المشترك بين مختلف الجهات، وثمرة لنهج التفكير الاستراتيجي لاستشراف المستقبل والذي تعتمده حكومة دبي، كما تقدم سعادته بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على دورها البارز في تحقيق هذا الإنجاز وجهود كل من المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة بدبي ومختلف الأطراف المعنية، للوصول لهذا الإنجاز، وترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى في غرس مفاهيم الاستدامة في المجتمع.

وأشار إلى أن كافة الخطط والمبادرات التي تعتمدها دبي توازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الطاقة والبيئة النظيفة، لجعل دبي مدينة ذكية مستدامة ومتكاملة تحقق استمرارية الموارد وتوفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق النمو الأخضر وضمان استدامته بهدف خلق مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف البسطي أن هذا الإنجاز يتوج دور دبي المتزايد والريادي في ترسيخ معايير الاستدامة وتسخير الحلول الذكية لتعزيز سعادة المجتمع ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل، وبما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بحياة صحية وآمنة، من خلال تطبيق مواصفات المدن الذكية ومعايير البيئة الحضرية وتبني أحدث الحلول والأدوات الصديقة للبيئة.

مثال يحتذى



وأعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بحصول إمارة دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن المستدامة (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي الذي يعد تتويجاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، باعتبار الحفاظ على البيئة مبدأ أساسيا في برنامج التنمية والمشاريع الوطنية، وحقاً للأجيال القادمة أن يرثوا بيئة صحية ونظيفة، كما يأتي تنفيذاً لرؤية سموه لبناء اقتصاد أخضر تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد مطر الطاير دعم هيئة الطرق والمواصلات، جهود حكومة دبي في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة من خلال التركيز على تحقيق التوازن والتكامل بين أنظمة الطرق والنقل الجماعي، وجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل لتنقل السكان في الامارة، نظراً لتأثيرها الإيجابي في خفض انبعاثات الكربون الناتج من المركبات الخاصة، كما تبنت الهيئة مبدأ ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر في مختلف المشاريع التي تنفذها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

شراكة



وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إننا في شرطة دبي إذ نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لحصول إمارة دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن المستدامة -الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، ونفتخر بها كأول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة، نثمن الجهود الخضراء التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقق هذا السبق العالمي وتنال هذه الجائزة المرموقة، مساهمة في تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتوجهات العالمية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الشراكات مع كل الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بآليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا ودولتنا، مسخرين العلم والمعرفة وأحدث وأذكى التقنيات، مساهمين في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ودعم جهود واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة النظيفة 2050، وذلك من خلال تطبيق المبادرات الخضراء كمبادرة شرطة بلا كربون التي فازت بجائزة الأمم المتحدة للحلول المناخية، واستخدام دوريات صديقة للبيئة في مهام العمل الشرطي كأحد أفضل الممارسات العالمية التي تدعو إلى مواكبة التطور بنهج الحد من انبعاثات الكربون وتتبنى أحدث التقنيات والابتكارات وأفضل التطبيقات الشرطية والمشاريع الريادية، مؤكداً أن إمارة دبي اليوم غدت واحدة من أبرز المدن المستدامة على مستوى العالم، نظرا لتطبيقها أفضل المعايير العالمية والأنظمة الحديثة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.

تحسين جودة الحياة



وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "يعد هذا الإنجاز فريدًا من نوعه، بما يؤكد على المكانة الرائدة لمدينة دبي عالمياً في مختلف المجالات، وخاصةً مجال الاستدامة والبيئة، وجاء ذلك ثمرة التزام كافة الجهات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز تنافسيتها في شتى القطاعات، وتجسيد رؤية سموه لجعلها مثالاً يحتذى في النجاح والتميز والريادة".

وأضاف الهاجري: "تتبنى بلدية دبي وكافة شركائها الاستراتيجيين مبادئ الاستدامة وصون البيئة كمفاهيم أساسية في مختلف مشاريعها وخدماتها ومبادراتها، لتحسين جودة الحياة في المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وحماية مستقبل الأجيال القادمة. وتحرص جميع الأطراف على تطوير وتوظيف الأفكار الإبداعية التي تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات العالمية المتقدمة، وصياغة الاستراتيجيات الفعّالة لتحقيق مثل هذه الإنجازات الاستثنائية".

تنمية مستدامة



من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "يؤكد هذا الإنجاز الكبير نجاح دبي في ترسيخ أسس الاستدامة ويؤكد التزام الإمارة وما تبذله من جهود كبيرة لضمان تحقيق الاستدامة، وتبرهن أننا على الطريق الصحيح نحو تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة بفضل تضافر الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة وأبرزها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي،، ومركز دبي للإحصاء، وغيرها من الجهات".

انجاز عالمي



وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى السجل العالمي لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص الحافل بالريادة والإنجازات النموذجية في مختلف القطاعات، ويؤكد بأن الرؤية التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي للحكومة هي رؤية حكيمة داعمة التنموية العالمية، واعتبر المهيري أن هيئة كهرباء ومياه دبي لاتزال تجدد التأكيد على أنها مؤسسة نموذجية ورائدة عالمياً في انتاج الطاقة والاستدامة، كما يعكس هذا الإنجاز مستوى التكامل وروح الفريق الواحد الذي تتمتع به مؤسساتنا الحكومية وانسجام وتوائم الاستراتيجيات المؤسسية تحت مظلة خطة دبي 2021 لتحقيق الأهداف الأسمى، وأشاد المهيري بالجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة حيث إنها باتت عصب المستقبل وأساس التنمية المستدامة والمحافظة على الإنسان والطبيعة، مؤكداً بأن هذه الجهود والإنجازات لا تخدم الدولة وحسب إنما تمتد آثارها للبشرية.

وقال ماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء: "من الواضح أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء 2030، ودعم مبادرات المباني الخضراء والتصاميم المستدامة في الدولة، ساهمت في التصدي للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والتركيز على النمو الاقتصادي الذي يحافظ على البيئة، وقد أصبحت دبي، التي تعد إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، نموذجاً للتحول إلى واحدة من أكثر المدن استدامة وحيوية على مستوى العالم".