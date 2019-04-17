طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً ومائل للحرارة نهاراً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومائل للحرارة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 20 كم/ساعة ، تصل 30 كم/ساعة.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفا - متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند الساعة 01:06 أما الجزر الأول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 06:57 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا - متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 08:57 والمد الثاني عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 14:58 والجزر الثاني عند الساعة 03:29 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 23 70 15

دبي 35 22 65 15

الشارقة 35 23 70 18

عجمان 36 23 70 20

أم القيوين 35 22 70 25

رأس الخيمة 36 21 80 25

الفجيرة 30 23 85 55

العين 39 21 50 10

ليوا 39 21 55 15

الرويس 39 24 70 25

السلع 38 24 65 20

دلما 35 24 80 30

طنب الكبرى 32 25 80 40

طنب الصغرى 32 25 80 40

أبو موسى 33 25 80 45 .