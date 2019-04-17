استئصال ورم رحمي يزن 1.5 كيلو من سيدة أربعينية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

خضعت مريضة تبلغ من العمر 45 عاماً كانت تعاني من أعراض ناتجة عن ورم ضخم حميد في الرحم لعملية جراحية في ميديكلينيك مستشفى النور في أبوظبي مع الحفاظ على الرحم، حيث بلغ وزن الورم والذي يعرف أيضا باسم الأورام الليفية 1.422 كجم ويبلغ طوله 12 سم وعرضه 14 سم وعمق 7 سم.

وتمت العملية الجراحية بنجاح دون الحاجة إلى نقل الدم بسبب تدابير المكافحة الفعّالة التي اتخذت قبل وأثناء الجراحة، والتي منعت فقدان الدم بشكل كبير، وقد غادرت المريضة المستشفى بعد يومين من الجراحة بحالة صحية جيدة وتم تخليصها من جميع مشاكل الورم تمامًا.

وقالت الدكتورة نضال العطية، استشارية أمراض النساء والولادة في المستشفى: «كان هدفنا الرئيسي هو إزالة الورم الليفي الكبير بأمان بطريقة تنقذ الرحم وتحافظ على الخصوبة لأن المريضة كانت تأمل بالحمل مرة أخرى».

وقد كانت المريضة تعاني من هذه الحالة الطبية التي كانت تؤثر على معظم الأعضاء المحيطة الأخرى منذ عشر سنوات، لكنها تركتها دون علاج لأنها كانت تعارض إزالة رحمها، وبصرف النظر عن تأثير الورم على حجم بطنها، فقد كانت المريضة تعاني من الألم والعقم والنزيف خلال تلك الفترة.