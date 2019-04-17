الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجوائز مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أُعلن عن عن قائمة المرشحين النهائية لجوائز مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" للتكنولوجيا التعليم في 4 فئات لجوائز هذا العام. وقد أثار هذا الإعلان اهتماماً واسعاً من المعنيين بقطاع التعليم الذكي حول هذا الحدث، الذي يقام بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، الداعم الرئيس عالمياً للقمة التعليمية الأبرز. وسيقام حفل توزيع الجوائز في 22 أبريل 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

احتفالية سنوية للتميز

حول هذا الإعلان، قالت فيكتوريا جيمس، مديرة الفعاليات في مؤتمر ومعرض بِت الشرق الأوسط وأفريقيا: "بعد مراجعة المئات من الطلبات المقدمة، تم وضع اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية لجوائز بِت الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019 من قبل مجموعة من المتخصصين المهنيين من ذوي الخبرة العالية والسمعة الواسعة في قطاع التعليم، ونحن متفائلون بما ستبرزه جوائزنا من قصص النجاح والابتكار في القطاع التعليمي، والتي سترفع من معيار قيادة ثقافة التغيير في تحويل بيئة التعليم نحو التحول الذكي".

فئات الجوائز

تشمل القائمة النهائية لفئة "رواد التغيير"، كل من :

منصور الرزوقي، مدير مركز التقنية الافتراضية في شرطة دبي بدولة الإمارات لمشروع التطبيقات الافتراضية

أولاكيما أولرينولا، من إكسويتيك لتكنولوجيا التعليم في نيجيريا، لمشروع الفتيات في العلوم والتكنولوجيا

هنري موريما، الرئيس التنفيذي لإيديوتن من فنلندا، لمشروع ملعب إيدوتن

عبد القادر إسماعيل، مدير مدرسة موانجازا دي الإسلامية الإعدادية المختلطة في كينيا، لمشروع 50 شلنز أدي

وفي فئة العمل التعاوني، تم الإعلان عن الأسماء التالية :

فانيتا أوبال، مديرة المدرسة البريطانية في نيودلهي بالهند

فخري قربانوف، نائب مدير وزارة التعليم بجمهورية أذربيجان

راية بيدشري، المؤسس والرئيس تنفيذي في أكاديمية

زاليم أسيفا، الرئيس التنفيذي لشبكة التعليم والبحث الإثيوبية

وفي فئة الابتكار، تم ترشيح كل من :

ليتل ثينكينغ مايندز من الأردن

مختبرات أرماث الهندسية من اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات في أرمينيا

مؤسسة نفهم التعليمية، وهي مؤسسة مجتمعية غير ربحية في جمهورية مصر العربية، ومشروع أويكاديمي

وفي فئة القيادة التعليمية، تم ترشيح كل من :

الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس مجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات

راية بيدشاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أويكاديمي

نيل أوتس، مساعد رئيس لبرنامج الابتكار وتعليم STEAM من مدرسة دبي البريطانية بدولة الإمارات

من مدرسة دبي البريطانية بدولة الإمارات عبدالرحمن الغفيلي، مدير عام مدارس الرياض للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية