الإمارات تبحث مع دول عربية تعزيز التعاون في قضايا العمل

المصدر: دبي- البيان

بحثت دولة الإمارات مع دول في مجلس التعاون ومصر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات وقضايا العمل.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية أجراها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع كل من أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، ومريم العقيل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربي، والشيخ عبد الله البكري وزير القوى العاملة العماني، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، وذلك على هامش الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة بمشاركة وفد الإمارات.

وتناولت لقاءات معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع وزراء دول التعاون، سبل تنسيق المواقف الخليجية حيال قضايا العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي بالشكل الذي يعزز من التعاون بين دول الخليج.

وأكدت اللقاءات، أهمية تبادل أفضل التجارب والخبرات في مجالات التوطين وسياسات وبرامج توظيف وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها للالتحاق في الوظائف التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما تطرقت اللقاءات إلى التجارب الخليجية في إدارة أسواق العمل وتنظيم وضبط دورة العمل التعاقدي المؤقت، بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.

من جهة أخرى، استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع وزير القوى العاملة المصري، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل.