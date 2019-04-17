«أنقذ حياة».. مبادرة جديدة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مبادرة «أنقذ حياة» ضمن مبادراتها الإنسانية لمساعدة مرضى الفشل الكلوي غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية، وذلك ضمن خططها وبرامجها الرامية إلى التخفيف عن المرضى المعسرين وتعزيز جهودها في مجال العمل الخيري الإنساني من خلال صندوق الصحة التابع لها.

وأكد سالم محمد بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه المبادرة التي تأتي تعزيزاً لحزمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية لمساعدة المرضى غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية للأمراض المختلفة، وتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن المرضى وذويهم، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع في ظل وجود العديد من الأفراد والمؤسسات الخيرية الداعمة لمثل هذه المبادرات الإنسانية.

تكلفة

وأوضح ابن لاحج أن المبادرة التي انطلقت تحت اسم «أنقذ حياة» تستهدف (10) مرضى شهرياً ممن يعانون من الفشل الكلوي بمستشفى دبي، بحيث تقوم الهيئة ومن خلال صندوق الصحة، بتغطية التكلفة العلاجية للمريض في ما يتعلق بإجراء عملية القسطرة الدائمة، والإقامة في المستشفى مدة خمسة أيام، وإجراء خمس جلسات غسيل دموي، وعمل الفحوص المطلوبة قبل عملية الغسيل الدموي والمتعلقة بالكبد والإيدز ووظائف الكلى والكبد والهيموغلوبين.

تقييم

وقال مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي إن تكلفة المساعدات العلاجية للمريض الواحد من خلال هذه المبادرة تصل إلى 13 ألفاً و850 درهماً.

مشيراً إلى إجراءات الاستفادة من هذه المبادرة والمتمثلة بتقييم الحالة المرضية من قبل الطبيب المعالج، والحصول على تقرير طبي بالحالة المرضية، ودراسة الحالة الاجتماعية للمريض من خلال الأخصائية الاجتماعية في المستشفى، واستيفاء إثباتات عدم القدرة المالية على تحمل تكاليف العلاج، وتحويل الحالة الاجتماعية إلى مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، لأخذ الموافقات اللازمة على المساعدة على العلاج.

جهود

واستعرض ابن لاحج الجهود والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي خلال الثلاثة أعوام الماضية، والتي وصلت قيمة المساعدات من خلالها إلى أكثر من 284 مليون درهم استفاد منها أكثر من 66 ألف مريض من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

وأشار إلى أن «برنامج مساعدة» استفاد منه حتى الآن (1928) مريضاً، كما استفاد 195 مريضاً من (مبادرة عيون)، وقدمت مبادرة «علاج الأمراض النفسية» خدماتها إلى (125) مريضاً، واستفاد 185 مريضاً من مبادرة «أنقذ قلباً»، واستفاد 36 مريضاً من برنامج «علاج الخير لمركز جليلة»، بينما حظي 74 مريضاً بالعناية اللازمة خلال مبادرة «العيادات التطوعية»،.

وضمت مبادرة «البرامج الدوائية» (49) برنامجاً رئيساً استفاد منها (3950) مريضاً، وقدمت مبادرة «عطاء وسعادة» خدماتها إلى 13 ألفاً و769 مريضاً، إضافة إلى مبادرة «مير الخير» التي استفاد منها 42 ألفاً و440 عائلة خلال الثلاث سنوات الماضية.