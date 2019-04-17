إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية الإمارات للمسالك البولية عن إطلاق حملتها المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، التي تستمر عاماً كاملاً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وتستهدف الفئة العمرية من 50 سنة إلى 69 سنة، وتتوزع الحملة إلى قسمين أساسيين، الأول بحثي والثاني توعوي، وتتضمن الكشف على عينة عشوائية تتراوح بين 1500 إلى 2000 حالة.

وقال الدكتور عبد القادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية، استشاري أول المسالك البولية في مستشفى خليفة العام في أم القيوين:» أن فريق الحملة سيحصل على عينات عشوائية، وعلى ضوء البيانات وتحليلها، سنقدم توصية للجهات الرسمية بما هو مناسب من أجل المساهمة في وضع استراتيجيات الصحة والرعاية».