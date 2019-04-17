راشد النعيمي: عجمان بيئة مثالية للمشاريع الناجحة

المصدر: عجمان- البيان

‎أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الإمارة أصبحت قبلة للمستثمرين وبيئة مثالية لإقامة المشاريع الناجحة، حيث تسعى كافة الدوائر لتبسيط إجراءات المتعاملين والأخذ بأيديهم لممارسة أعمالهم بسهولة مطلقة.

جاء ذلك بمناسبة حصد إمارة عجمان المرتبة الأولى عربياً في الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء بحسب تقرير سهولة الأعمال لإمارة عجمان للعام 2018، والصادر من البنك الدولي والخامسة عالمياً في مجال إنفاذ العقود.

‎وأوضح، أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تمكنت من استخراج رخصة البناء خلال يوم واحد فقط لتكون الأسرع على مستوى كافة البلديات في الدول العربية، مبيناً أن الدائرة انتهجت خطة محكمة للتطوير المتكامل والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

‎وذكر أن إدارة المباني في الدائرة أحدثت قفزة نوعية عندما تمكنت من إلغاء النظام الورقي بشكل كامل لتمكن كافة المكاتب الاستشارية من استخدام نظام عقار، والذي يتيح لمستخدمه إتمام إجرائه ببساطة مطلقة ودون الحاجة للتوافد للدائرة لإتمام المعاملة، مبيناً أن النظام يمتاز بالعديد من الخواص ومن بينها منح الاستشاري فرصة متابعة المعاملة وتلقي الملاحظات بشكل فوري، مما أسهم في التقليل من الوقت والجهد بشكل قياسي.

‎ولفت إلى أن الدائرة عملت على تبسيط الإجراءات أمام مكاتب الاستشاريين، حيث وضعت تعاميم واضحة وأصدرت تعليمات محددة، وكثفت جهودها للعمل على التسهيل على الاستشاريين فاستطاعت تقليل المستندات مع توضيحها بشكل مطلق وحددت رسوماً موحدة.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الكفاءات المؤهلة في إدارة المباني كانت تسعى بشكل دائم لإحداث التطوير الداخلي، والذي يسهم في تحسين الخدمات، فعملت الإدارة على استحداث دليل الموظف لقرار المراجعات المعمارية المدخلة في النظام، والذي احتوى على المهام والمسؤوليات، وأطر العمل والخطوات الواجب اتباعها في كل معاملة. ‎

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