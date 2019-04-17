«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون للرعاية الاجتماعية

المصدر: الشارقة- البيان

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة افتتاح طريق خورفكان المشروع الأحدث ضمن شبكة الطرق الحديثة في دولة الإمارات، وافتتاح عدد من المشروعات التراثية والتاريخية والسياحية في مدينة خورفكان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في الشارقة، واستعرضت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية مواد مشروع القانون.