تخفيضات على سلع استهلاكية تتراوح بين 50- 55‎%‎ خلال رمضان

المصدر: ■ الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن إطلاق تخفيضات السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتتراوح بين 50- 55‎%‎ في اكثر من 75 منفذ بيع على مستوى إمارة الفجيرة ومدن الشرقية، إلى جانب عرض السلال الرمضانية التي تتراوح أسعارها بين 100-200 درهم للسلة الواحدة، التي تتضمن ما بين 20 إلى 25 سلعة أساسية بتقديم خيارات شرائية متنوعة ومناسبة لكافة المستهلكين مع الالتزام بالجودة والسلامة في السلع الغذائية المعروضة.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمه مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة مع ممثلي المحلات التجارية ومنافذ البيع بإمارة الفجيرة ومدن الشرقية.