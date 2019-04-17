«رمضان دبي» يعزّز قيم التسامح والتعايش السلمي

المصدر: ■ دبي - رامي عايش

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن فعاليات الدورة الأولى من «رمضان دبي» تحت شعار«رمضان دبي تراحم وتعايش»، بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، وبث وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من خلال مبادئ القرآن والسنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والعائلات، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد بفندق أرماني، برج خليفة بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرمضان دبي، وأحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، المنسق العام لفعاليات رمضان دبي، حيث تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة «البيان».

نهج التسامح

وأكد الشيباني في كلمته مواصلة الدائرة باعتبارها الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة، رسالتها في نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتجسيد نهج التسامح الذي ينبع أساساً من شرع الله وسماحة الأديان «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل رعايته الكريمة استطاعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي منذ خمسين عاماً مضت على تأسيسها وحتى يومنا هذا أن تحظى بمكانة مرموقة وحضورٍ متميزة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال العمل الإسلامي والإنساني والخيري.

و أشار رئيس اللجنة العليا إلى أن إطلاق الدورة الأولى من «رمضان دبي» هو ثمرة جهود متواصلة تبذلها الدائرة، حيث سبقها في عام 2013م إعلان الدورة الأولى من (قراء دبي)، هذه الفعالية التي شهدت توسعاً وانتشاراً كبيراً وحققت صدى مدوياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما أصبحت تجربة ونموذجاً تحتذي به عدة دول في العالم الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة والجهود الكريمة التي تبذلها حكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مبادئ القرآن

وبحسب الشيباني تتمثل أهداف الدورة الأولى من رمضان دبي، في نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، وبث وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من خلال مبادئ القرآن والسنة، وتقديم الدروس والمحاضرات الدينية الهادفة خلال شهر رمضان، وإثراء الحياة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي الفعال وإضفاء جو متسامح وإنشاء قناة تجري فيها مياه التسامح بين مختلف الطوائف والجنسيات والثقافات المتعددة، وتقديم محتوى يساهم في التوعية بديننا الحنيف مع دعوة الجاليات الأجنبية المتعددة لمشاهدة هذه القناة للتعرف عن قرب على قيم وعادات ديننا الحنيف المتسامح والوسطي والذي يخلو من العنف والتطرف ولا ينبذ الآخر بل يتقبله ويتعايش معه.

استعداد تام

من جانبه أكد احمد المهيري حرص الدائرة على استثمار هذه المناسبة في الذكرى الخمسين على تأسيسها، لتؤكّد على خطها الوسطي المعتدل في ظلال عام التسامح، ولاسيما في فهم ونشر وتعزيز قيم الإسلام الوسطية، وحُسن التعامل مع الآخر، والمحافظة على الهوية الوطنية للدولة، وتنمية العمل الخيري بجميع مساراته، واستدامة مشاريعه خدمة للإنسانية والوطن، ونشر ثقافة عمل الخير في ضوء بناء أواصر التعاون وتعزيزها مع الجهات ذات العلاقة، بما تمليه علينا تعاليم الإسلام الحنيف.

برامج وفعاليات

وذكر المهيري أن برنامج رمضان دبي يشمل 11 برنامجاً وفعالية ستقام على مدار الشهر الفضيل وهي: ملتقى راشد بن محمد الرمضاني الذي سيعقد في عدد من المساجد موزعة على إمارة دبي لإقام صلاة التراويح والقيام وكذا تنظيم برامج وندوات ومحاضرات تثقيفية، ثم مجلس رمضانية إحياء لمجالس الأعيان في الإمارة وتنظيم جلسات حوارية بمشاركة الشباب.

إضافة إلى روحانيات رمضانية وهي عبارة عن برامج تثقيفية وجلسات حوارية ومسابقات تنظم في بعض الجهات الحكومية، ثم خواطر رمضانية، وهي عبارة عن أفلام تفاعلية سوف تبث بشكل يومي لإحدى الخواطر الشعرية الرمضانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفعالية «حوار وإفطار» وهي عبارة عن برامج تثقيفية داخل الخيام الرمضانية أو خيام الإفطار تهدف إلى نشر تعاليم ديننا الإسلامي السمحة بين أفراد الجاليات المختلفة.

كما تشمل الفعاليات: «ساحات رمضانية»، وهي ورش عمل فنية في ساحات بعض الأحياء الترفيهية مثل «سيتي ووك» و«الجي بي آر» تتناول مواضيع مختلفة مثل كتابة النص القرآني والرسم وغيرها، ثم رحلة مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) في رحاب رمضان، وهي معارض تفاعلية في المراكز التجارية تقوم فكرتها على عرض سنة عليه الصلاة والسلام التي ارتبطت بشهر رمضان، زيادة على معرض «أسماء الله الحسنى».

وفعالية «العالم في رمضان»، التي تتضمن عروضاً يومية من دول مختلفة عن العادات والتقاليد التي اعتادت الشعوب على ممارستها خلال شهر الفضيل، وفعالية «البيت متوحد»، التي تعنى بزيارات متبادلة بين رواد المجالس الرمضانية في إمارة دبي والمجالس في الإمارات الأخرى، وأخيراً فعالية «دروب الخير».معايير الدقة

وأوضح داوود محمد الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لرمضان دبي، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة والالتزام بمعايير الدقة والانضباط والوقت بما يخدم إنجاز العمل وتحقيق الأهداف.وقال «يضم الحدث برامج واسعة ومتنوعة، نحرص على تنفيذها بدقة متناهية، ونستعد لها مبكراً، ونرتب وننظم كل التفاصيل فيها، بما يحقق الأهداف المرجوة منها وهي نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات».

محاضرات

أوضح أحمد المهيري أن الجوامع التي ستقام فيها صلاة التراويح والقيام ضمن الفعالية هي: جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في زعبيل، جامع الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل، جامع الراشدية في الراشدية، جامع الشيخة صنعاء في حتا، جامع أبو منارة في أم سقيم وجامع تعاونية الاتحاد.