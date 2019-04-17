«بيت الخير» في رأس الخيمة يطلق حملته الرمضانية لإفطار 2000 صائم يومياً

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أطلق فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة الحملة الرمضانية الجديدة للعام 2019 ، تحت شعار «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» لمساعدة آلاف الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، ضمن البرامج والمشاريع التي تستهدف توفير متطلبات الأسر المتعففة وإسعادها خلال الشهر الفضيل، والتي تضم المير الرمضاني، وإفطار صائم وزكاة الفطر، والعيدية وكسوة الملابس خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضحت شمسة حضوب، مدير فرع رأس الخيمة لـ «البيان»، بأن الحملة الرمضانية ستنطلق خلال النصف من شعبان، بتوزيع المير الرمضاني على الحالات الطارئة والأسرة المسجلة بالفرع، واستهداف إفطار 2000 صائم يومياً خلال الشهر الفضيل ضمن خيمتين في رأس الخيمة من أصل 38 خيمة ومنفذاً بالمساجد تقيمها الجمعية على مستوى الدولة لتقديم 20 ألف وجبة يومياً بمعدل 600 ألف وجبة إفطار صائم خلال الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن حجم إنفاق فرع رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 2.782.342 درهم، بعد إجراء الباحثات الاجتماعيات في الفرع 551 بحثاً خلال تلك الفترة من العام، وبلغ عدد المستفيدين من الجمعية حتى نهاية مارس 1697 أسرة وحالة، مشيرة إلى أن الجمعية كثفت إنفاقها على مشاريعها الخيرية والإنسانية في عام التسامح، تأكيداً على قيم التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، تنعكس آثاره الإيجابية على روح التكافل والتعايش في المجتمع، وتكريس مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للخير والتسامح وفق المؤشرات العالمية.

وأكدت حضوب، استعدادات الفرع لتعزيز التعاون مع المؤسسات وهيئات المجتمع المحلي، ضمن مبادرات عام التسامح، بهدف إدخال السرور على قلوب الحالات المتعففة، انطلاقاً من مبادئ المجتمع الإماراتي، وبفضل دعم القيادة الرشيدة لنشر الخير والأخوة والمحبة بمساعدة كل محتاج دون تمييز.

وأضافت: يغطي فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة سنوياً أكثر من 500 أسرة مسجلة بها، تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، بالإضافة إلى حوالي 4000 حالة يساعدها الفرع سنوياً بمساعدات طارئة ومقطوعة، منذ تأسيسه عام 2000، بمباركة من المغفور له، بإذن الله، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه.