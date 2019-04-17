جمارك وشرطة دبي تبحثان تعزيز حماية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

استقبل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وفداً رفيع المستوى من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتناول اللقاء توطيد التعاون الأمني وحماية المجتمع ووضع إطار تمهيدي لاتفاقية تعاون مشترك في كافة المجالات بما يرسخ التكامل بين الدوائر الحكومية وأهميته في دعم المنظومة الكلية لأداء الحكومة التي تستلهم منهجها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جولة

واصطحب سلطان بن سليم، اللواء عبد الله خليفة المري والوفد المرافق له في جولة بأروقة جمارك دبي، وتفقد الوفد غرفة التحكم والسيطرة وتعد أول غرفة عمليات جمركية على مستوى المنطقة والوطن العربي، تقوم بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة، والعديد من المهام الأخرى، وكاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوي وعددها 500 كاميرا تغطي 25 منفذاً جمركياً بأنحاء إمارة دبي.

كما زار وفد شرطة دبي إدارة البيانات الجمركية وهي الإدارة المركزية لإنجاز وتخليص البضائع على مدار الساعة براً وبحراً وجواً من خلال نظام مرسال2، حيث أنجزت هذه الإدارة 7.5 ملايين بيان جمركي خلال العام 2018 وبنسبة سعادة لعملائها بلغ 95%.

الأنظمة الذكية

واطلع الوفد على الأنظمة الذكية المتطورة لجمارك دبي حيث استعرض جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي نظام «مرسال 2» الذي طورته الدائرة بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة المشروعة، والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ومن خلال تطوير هذا النظام والأنظمة الجمركية التي يشملها تحت مظلته، ومنها نظام محرك المخاطر الذكي، ومنصة مساحة العمل الذكية تم توفير أكثر من 77% من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية، وأصبح 96% من البيانات الجمركية غير الخطرة، يتم التعامل معها آلياً في أقل من دقيقتين.

كما تم عرض منظومة عمل إدارة الاستخبارات الجمركية ونظام محرك المخاطر الذي قلص وقت التخليص الجمركي على الشحنات إلى أقل من 10 ثوان محافظاً على دور جمارك دبي كخط دفاع أول ضد المخاطر الآنية والمحتملة .

وكذلك منظومة عمل المسافرين المتكاملة بجعل حركة المسافرين تجربة خالية من المتاعب وتتسم باليسر والسهولة عبر توظيف الأجهزة الذكية والابتكارات النوعية لتسهيل الإجراءات على الأعداد الهائلة من المسافرين دون تأخير أو تعطيل، واستخدام أحدث أجهزة الفحص المتطورة وكادر ذي مهارة عالية من ضباط جمارك دبي بما يعزز من سعادة المسافرين.

حضر الاجتماع أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات الجمركية.

ترسيخ

وقال سلطان أحمد بن سليم: «نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع شرطة دبي في كافة المجالات لترسيخ دور دبي كعاصمة للاقتصاد تنعم بأعلى مستويات الاستقرار الأمني وتمتاز بقدراتها الرائدة على تحقيق التطور الاقتصادي المتصاعد من خلال التكامل في الأداء بين كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس وتحقيق الريادة العالمية في تقديم نموذج تقتدي به دول العالم في إقامة حكومات المستقبل عبر تحفيز الإبداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي».

خدمات

وأضاف: «تتسع آفاق التعاون والتنسيق بين جمارك دبي وشرطة دبي لتشمل الاستعداد لاستضافة إكسبو 2020 من أجل تحقيق مستوى من الخدمات للمشاركين في المعرض يبهر العالم وينقل دبي بسرعة إلى معانقة المستقبل الواعد عبر إقامة خط دبي للحرير والتحرك لتنفيذ مبادرات رؤية الإمارات 2071، وقد أثمرت الجهود المشتركة للطرفين على صعيد تحسين كفاءة الأداء الأمني في المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية للإمارة.

شراكة

ومن جانبه أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشراكة الاستراتيجية والامتداد التاريخي لعلاقات التعاون مع جمارك دبي وتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع في البنية الاقتصادية للدولة لمواكبة المسيرة الحضارية لدولة الإمارات في جميع المجالات وما حققته من إنجازات.

وعبر القائد العام لشرطة دبي عن سعادته بما شاهده من تميز عند جمارك دبي وسرعة تطورها لتحقق الريادة العالمية في العمل الجمركي عبر تطويع التقنيات وتسخير الذكاء الاصطناعي في برامجها وعملها في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة المبتكرة في التيسير على المسافرين، والعمل على المحافظة على أمن المنافذ (البرية/‏ البحرية/‏ الجوية) والشحن الجوي.

حصن

وبدوره قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: يأتي الاتفاق مع شرطة دبي على وضع إطار تمهيدي لشراكة مستدامة في كافة المجالات في ضوء حرص الجانبين على تحقيق خطة دبي 2021 وتنفيذ المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين حيث تحرص جمارك دبي على توطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق أفضل أداء للاقتصاد الوطني وحماية المجتمع وإسعاد المسافرين، ضمن رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

نجاح

قال أحمد محبوب مصبح: إن جمارك دبي تقف سداً منيعاً ضد محاولات التهريب والجرائم الجمركية ومكافحة أساليب التجارة غير المشروعة، حيث نجحت الدائرة في تحقيق 2659 ضبطية خلال 2018 في جميع المراكز الجمركية (برية- بحرية- جوية) ومن أبرز ضبطيات العام الماضي ضبط 5 ملايين حبة كبتاجون في مركز جمارك جبل علي وتيكوم.