أردني يعيد 123 ألف درهم إلى مواطن وصلت إلى حسابه بالخطأ

المصدر: دبي - شيرين فاروق

«عزيزي العميل تم إيداع مبلغ 100 ألف درهم في حسابك» تلك الرسالة وصلت على هاتف بلال الحواري أردني يقيم في الإمارات منذ 14 عاماً ولم تكن الرسالة الأولى بل سبقتها رسالة أخرى بإيداع 23 ألف درهم، والفاصل بينهما دقائق.

وأكد بلال الحواري لـ «البيان» انه فوجئ منذ عدة أيام برسالة على هاتفه تفيد بأنه تم إيداع مبلغ 23 ألف درهم في حسابه لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، واعتقد في البداية أنها من أحد العملاء أو الزبائن الذي يتعامل معهم خاصة وأنه تاجر ولديه معاملات مالية بشكل يومي.

ولكن بعد دقائق وصلته رسالة أخرى بإيداع 100 ألف درهم ووقتها شعر أن شيئاً ما غير صحيح فقام بالاتصال بالبنك الذي أكد له صحة التحويل من إحدى السيدات من الجنسية الإماراتية وطلبوا منه التوجه إلى الفرع في اليوم التالي للتحقق من الأمر.

وأشار بلال إلى انه بعدما توجه إلى البنك الذي قام بدوره بالاتصال بصاحبة التحويل أكدت أنها حولت المبلغ عن طريق الخطأ حيث كان المبلغ لحساب زوجها الذي يعمل في إمارة أبوظبي إلا أنها كتبت أحد الأرقام بالخطأ فتم تحويل المبلغ إلى شخص آخر، وبالفعل تواصل البنك مع الزوج وتبين وجود تشابه في الأرقام بين الحسابين.

وأفاد بلال الذي يعمل تاجراً إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الموقف وإنه لم يفكر لحظة في السكوت والاحتفاظ بالمبلغ، وأن المواطن وزوجته توجها له بالشكر الجزيل على أمانته وكذلك البنك الذي صحح مسار التحويل وأعاد المبلغ إلى أصحابه.