شرطة دبي تحصل على مواصفة نظام استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على مواصفة نظام استمرارية الأعمال 22301:2012 ISO، من شركة SGS Gulf LTD بمطابقتها على جميع وحداتها التنظيمية وكافة العمليات والخدمات والأنشطة الحيوية، وذلك بعد إتمام كافة شروط ومتطلبات الحصول على المواصفة.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الآيزو في نظام استمرارية الأعمال 22301:2012 ISOمن رجب هاكان، المدير التنفيذي لمجموعة SGS السويسرية المانحة لشهادات الآيزو، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمهندس أحمد رياض، الخبير الدولي في استمرارية الأعمال، عضو مجلس إدارة استراتيجية الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعبد الرحمن محمود طه إسماعيل، أخصائي منح شهادات الأعمال.

وتقدم اللواء عبد الله خليفة المري بجزيل الشكرإلى شركة SGS Gulf LTD على جهودهم العظيمة المبذولة في منح شهادة المواصفة، وبدوره تقدم رجب هاكان بالتهنئة للقيادة العامة لشرطة دبي بحصولها على المواصفة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعد من السباقين في مجال الجودة والتميز والريادة. وأوضح العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا أن هذه المواصفة تعتبر إضافة أخرى متميزة إلى حصيلتها من المواصفات العالمية التي بلغت 13 مواصفة، وتحدد هذه المواصفة المتطلبات اللازمة للتخطيط، والإنشاء، والتنفيذ، والتشغيل، والمراقبة، والمراجعة والصيانة.