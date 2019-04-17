«حميد الخيرية» تبحث التعاون الإنساني مع فرسان التسامح

المصدر: ■ عجمان - وام

بحثت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مع وفد فرسان التسامح في مقر المؤسسة أمس تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين في الجانب الخيري والإنساني وذلك بحضور المستشار الإعلامي عبدالله الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

وثمن الوفد الذي ضم الدكتورة مايا الهواري، والإعلامي أحمد بن ماجد، والناشطة الاجتماعية سارة حمادة، والإعلامي بدر الشمري جهود الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي وبصمتها المميزة في دعم المسيرة التعليمية والإنسانية والخيرية على مستوى الدولة.

من جانبها استعرضت الشيخة عزة النعيمي أمام وفد فرسان التسامح التابعين لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية أنشطة ومبادرات الجمعية الخيرية على مدار العام فيما اطلعت على مبادرات وأنشطة فرسان التسامح التي تم تنفيذها، والمزمع تنفيذها خلال عام التسامح.