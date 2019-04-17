تعاون بين «أمانة تنفيذي أم القيوين» ووكالة أنباء الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

بحثت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام وترسيخ التواصل بين الجانبين، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع الإعلام المحلي في الدولة الذي يحظى بدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس بمقر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بحضور حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي، ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع السبل اللازمة لدفع التعاون الإعلامي المشترك بينهما نحو آفاق أرحب بما يسهم في تسليط الضوء على المسيرة التنموية في الإمارة والمشاريع المختلفة التي تشهدها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية اللازمة للفعاليات المتنوعة التي تستضيفها أم القيوين في «عام التسامح».

وأكد حميد راشد الشامسي أن المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين يحاكي ببرامجه وأهدافه الرؤى الإعلامية لدولة الإمارات، ويحرص على تعزيز برامج التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع وكالة أنباء الإمارات «وام». وأعرب عن تقديره لجهود وكالة أنباء الإمارات «وام» في دعم المنظومة الإعلامية للدولة والنهوض بالعمل الإعلامي ونقل رسالة الإمارات إلى العالم.

من جانبه أكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن دولة الإمارات أضحت اليوم نموذجا متفردا لمسيرة إنجازات وريادة في القطاعات كافة في ظل دعم ورعاية من قيادتها الرشيدة.