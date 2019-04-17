جمعية الإمارات للتوحّد في أبوظبي تحتفي بأصحاب الهمم

المصدر: ■ أبوظبي - موفق محمد

نظمت جمعية الإمارات للتوحد في أبوظبي، بالتعاون مع طيران الاتحاد، أول من أمس، فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال أصحاب الهمم، وذلك ضمن حزمة البرامج التي أقرتها الجمعية على مدار شهر أبريل الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام.

وأكد ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم، من خلال توفير كافة سبل الدعم للمؤسسات والجهات المتخصصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولة الإمارات سبّاقة ورائدة في مجال الاهتمام بالأشخاص من ذوي التوحد وأصحاب الهمم عامة.

توعية

وقال: «تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد من خلال برامج وفعاليات عدة، تنظمها جمعية الإمارات للتوحد على مدار شهر أبريل الجاري، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، والتي استقطبت على مستوى إمارات الدولة العديد من أصحاب الهمم وأفراد المجتمع، حيث كان لهذه الفعاليات الأثر الكبير في نفوس أصحاب الهمم»، مشدداً بأن دولة الإمارات تسعى دائماً لاقتناء أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات تصب في مصلحة أصحاب الهمم وأفراد المجتمع.

إسهام

من جانبها، أشارت فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، إلى أن جمعية الإمارات للتوحد تعمل على رفع مستوى الوعي بالتوحد في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الهمم وأسرهم، وذلك من خلال مجموعة من الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة للإسهام في إقامة الفعاليات التوعوية والورش التدريبية، وعقد اللقاءات التعريفية والمشاركة في المؤتمرات.