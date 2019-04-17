شرطة أبوظبي تُسعد براعم مركز نافذة الأمل للتوحّد

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تعرّف براعم مركز نافذة الأمل للتوحد على مهام شرطة أبوظبي، ودورياتها الأمنية، خلال زيارة لمركز شرطة الروضة في مديرية شرطة العاصمة.

وأسهمت المبادرة في إسعادهم، وإدخال البهجة على قلوبهم، ورسم البسمة على شفاههم، وجرى تنفيذها في إطار عام التسامح 2019، وضمن تشجيعهم وتحفيزهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأكد المقدم محمد علي الظاهري، مدير مركز شرطة الروضة، اهتمام شرطة أبوظبي بإتاحة الفرصة لمشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة التي تعزز قيم المحبة ومفهوم التسامح، وترسيخ مبادئ العمل الإنساني ودمج الأطفال، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم للعطاء المجتمعي.

وتضمنت الزيارة، تعريف منتسبي الشرطة على طرق التعامل مع هذه الفئة المجتمعية، خلال محاضرة عقدها مشرفو مركز نافذة الأمل للتوحد في مركز شرطة الروضة كما امتطى الطلبة، أحد الأحصنة التابع لإدارة الدوريات الخاصة.