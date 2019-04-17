«صحتكم أمانة».. رعاية عالية الجودة لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

قال راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «إن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، ومع استراتيجية الشركة للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، أطلقت مبادرة «صحتكم أمانة» لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين، والتي تشتمل على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية».

وأوضح أن مبادرة «صحتكم أمانة» تركز على توفير باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة فيما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يرغبون في الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات، وتشمل هذه الخدمات تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة، مع مرافقة ممرض أو ممرضة له، والكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض، وأخذ العينات للفحوصات المخبرية، وخدمة التطعيمات.

وشكلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لجنة للإشراف على تنفيذ مبادرة «صحتكم أمانة» برئاسة وحيدة خليل عبد الله مديرة إدارة علاقات المتعاملين في صحة، والتي أكدت أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت فعلاً في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، والخدمات العلاجية الخارجية، وهي المنشآت التي تستقبل أكبر عدد من فئة كبار المواطنين.

خدمات

وقالت: «إن الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، تشمل توفير وحدة متنقلة تقدم لهم العديد من الخدمات الطبية، منها أخذ الفحوصات المخبرية الدورية وفقاً لحاجة المريض، وتوفير التطعيمات اللازمة، وتوفير خدمات تمريضية مثل التقييم التمريضي والسريري، والتغيير على الجروح، وإعطاء الحقن العضلية بناء على طلب الطبيب».

وأضافت أن شركة «صحة» وفرت كذلك عيادات متخصصة ومعتمدة لفحوصات طبية شاملة لكبار المواطنين في كل من أبوظبي والعين، موضحة أن «صحة» تقدم ضمن مبادرة صحتكم أمانة العديد من الخدمات والإجراءات التسهيلية، منها منح الأولوية في حجز المواعيد عن طريق مركز اتصال 80050، وكذلك توفير خدمات استباقية تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز.

تطوير

أشارت وحيدة خليل عبد الله إلى أن هناك خدمات تقدم لكبار المواطنين أثناء إقامتهم في مستشفيات شركة صحة، إذ بادرت «صحة» بتطوير خدمات خاصة لهذه الفئة تتضمن إيصال الأدوية إلى غرفة المريض مع تقديم الشرح عن كل دواء، وزيارة المريض من قبل موظف المستشفى والتأكد من حصوله على جميع الخدمات، وتوفير كل متطلباته، وكذلك توفير خدمة حجز مركبات الأجرة عند الحاجة، وتقديم بطاقة تحتوي على معلومات أساسية مثل رقم للتواصل المباشر.