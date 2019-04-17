40 منتسباً لـ«قيادات حكومة الإمارات» يزورون الصين

المصدر: دبي- البيان

نظم «برنامج قيادات حكومة الإمارات» في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، جولة معرفية إلى الصين ضمّت 40 منتسباً للبرنامج من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص، هدفت إلى تعريفهم بالتجربة الصينية الرائدة في التميز المؤسسي، وبناء خبراتهم في مختلف المجالات.

وشملت الجولة المعرفية التي نظمت بالتعاون مع أكاديمية «بي دبليو سي» في شنغهاي تحت عنوان «فهم التوجهات والسيناريوهات العالمية»، اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات في مجالات توظيف الابتكار وتحقيق الريادة في مجالات العمل المختلفة.

منهجيات القيادة

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حرص حكومة دولة الإمارات على إعداد الكوادر والقيادات الوطنية وتزويدهم بأفضل الأدوات ومنهجيات القيادة والتطوير الذاتي وفق نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وتمكينهم من تطبيقها والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير العمل وتعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات.

وأشار النقبي إلى أهمية عقد الشراكات وتنظيم الزيارات العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات، وإكسابهم المهارات المختلفة وتعزيز قدراتهم عبر تطويع أحدث الوسائل التكنولوجية في وضع الحلول للتحديات التي تواجههم في مواقع عملهم.

موضحاً أن الرحلة المعرفية إلى المؤسسات الحكومية والشركات التكنولوجية المتميزة تسهم في تعريف المنتسبين على التجارب الملهمة التي وظفتها الصين في جعلها أحد أقوى الاقتصادات العالمية.

جيل جديد

من جهته، قال راشد مطر الصيري القمزي القنصل العام لدولة الإمارات في مدينة شنغهاي الذي استقبل المشاركين في الجولة، إن منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات أظهروا حباً للعلم والمعرفة واهتماماً بفهم التجربة الصينية بشكل معمق، وبالتعرف على إمكانيات تطبيق بعض الآليات والأساليب المتميزة التي طورتها الصين، بما يسهم في دفع عجلة التطور والتقدم في مسيرة الدولة نحو تحقيق المراتب الأولى عبر مؤشرات التنافسية العالمية.

تكنولوجيا

تعرف المشاركون خلال الرحلة المعرفية إلى أحدث التوجهات التكنولوجية المطبقة في المؤسسات الصينية المختلفة وتأثير الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة على بيئة العمل، كما تعرفوا إلى مجال الخدمات والتقنيات المالية في الصين، من خلال مجموعة من الورش التدريبية التي تناولت موضوعات شملت العلاقات الإماراتية الصينية والدروس المستفادة من النهضة الصينية التي حدثت خلال فترة قياسية.