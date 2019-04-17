600 خبير يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية الدولي

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر الموارد البشرية الدولي، الذي تعقده الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبالتعاون مع شركة آندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، والذي يستمر على مدار يومين متتاليين في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة أكثر من 600 مختص ومهتم في مجال الموارد البشرية من 25 دولة حول العالم.

ورشة تخصصية

إلى ذلك، اختتمت أمس ورشة عمل تخصصية تحت عنوان (إدارة التغيير.. نحو تحولات ناجحة)، قدمتها جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية أدارها ستيوارت ماكنير، مدرب أول في الجمعية ،وتناولت موضوع إدارة التغييــر كنقطــة محورية رئيسية لمتخصصي المـوارد البشـرية في ظــل سعي المؤسسات للتكيــف مــع مــكان العمــل المتغيـر باســتمرار.