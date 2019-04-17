توصية بسنّ تشريع يلزم الشركات بدعم المسؤولية الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جمعية الصحفيين، أمس الأول، في فرعها بأبوظبي، ندوة عن الدور الوطني لمؤسسات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأدار الندوة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وحضرها أعضاء مجلس إدارة الجمعية والهيئة الإدارية لفرع الجمعية بأبوظبي، والعديد من الصحفيين أعضاء الجمعية والإعلاميين بالدولة.

وأوصت الندوة بضرورة دراسة سنّ تشريع يلزم الشركات بدعم المسؤولية الاجتماعية لضمان الأهداف المرجوة على كافة المستويات ولبناء استراتيجية وطنية في المسؤولية المجتمعية.

وقال محمد الحمادي: نحن سعداء باستضافة الجمعية مسؤولي المؤسسات الذين لهم شأن بالمسؤولية الاجتماعية، ونحن نتحدث عن جزء مهم في مجتمعنا وكيف نكون متكافلين في كافة مناحي الحياة.

وأضاف الحمادي أن المسؤولية المجتمعية في الإمارات هي واقع ملموس، وتم أخيراً إطلاق صندوق الوطن الذي تم دعمه بأكثر من 700 مليون درهم من التجار والشركات لدعم المسؤولية الاجتماعية، ولدينا العديد من البرامج في هذا المجال تقوم بها جمعية الصحفيين.