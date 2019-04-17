«تنفيذي عجمان» يكرّم المشاركين بأسبوع الابتكار

المصدر: ■ عجمان - وام

نظم المجلس التنفيذي في عجمان أمس حفل تكريم للجهات الحكومية المحلية التي أسهمت في إنجاح أسبوع الابتكار في عام التسامح 2019.

وكرم الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس 18 دائرة شاركت بشكل لافت في أسبوع الابتكار من أجل تعزيز مفهومه داخل منظومة العمل المؤسسية ودعم الجهود الوطنية لتبني أفضل الممارسات المؤسسية.

فيما كرم إسماعيل النقي المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز خريجي برنامج رحلة الابتكار، الذي نظمه لتأهيل الموظفين الحكوميين على انتهاج الابتكار خياراً أساسياً في تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم.