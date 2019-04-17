بحث التنسيق لمؤتمر «مأموري الضبط القضائي»

المصدر: دبي - وام

بحث طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مع مارك سشيميتز رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي التنسيق لمؤتمر الاتحاد الدولي الـ24 الأول على مستوى المنطقة الذي فازت دبي باستضافته في 2021 وذلك بحضور إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي.

وقال طارش المنصوري: إن الزيارة جاءت للتعرف على ومناقشة تحديات قطاع تنفيذ الأحكام القضائية وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها لمواجهة تلك التحديات بالإضافة إلى مبادئ وأدوات الحوكمة الجيدة المتعلقة بخصخصة تنفيذ الأحكام والتطبيقات العملية للوثيقة العالمية لتنفيذ الأحكام.

وأوضح المنصوري أن المؤتمر سيعرض ممارسات أكثر من 20 دولة في مجال أعمال التنفيذ عن طريق القطاع الخاص بالشراكة بين محاكم دبي والاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي تماشياً مع توجهات محاكم دبي في تطوير التعاون مع القطاع الخاص لتقديم الدعم في تقديم الخدمات القضائية ولمناقشة التحديات التي تواجه مهمة تنفيذ الأحكام القضائية واقتراح الحلول ولتعزيز التنسيق والتعاون بين الضباط القضائيين على مستوى العالم.