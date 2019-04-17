الانتهاء من دراسة أول حديقة مستوحاة من طبيعة الإمارات في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت بلدية العين أنه تم الانتهاء من دراسة إنشاء حديقة «منازف» بمنطقة المسعودي، وهي أول حديقة مستوحاة من الطبيعة الإماراتية على مساحة تبلغ 15,931 متراً مربعاً، بحيث يتم الإبقاء على شكل الموقع ومكوّناته الطبيعية مع إضافة مرافق وأنشطة متنوعة بتخطيط حديث يحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشارت المهندسة خزينة المرر مدير المشروع، إلى أن إنشاء الحديقة جاء وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى التخطيط الحديث للمنطقة، وتشمل تنسيق وتجميل المواقع والمساحات الخضراء، على أن يحافظ التخطيط على البيئة والموارد الطبيعية، وأن يشكل بيئة صديقة للسكان بحيث تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم اليومية داخل هذه الأحياء.

وأضافت إن الحديقة تنقسم إلى منطقتين رئيستين تمكّن الزائرين من قضاء أوقات ممتعة ومفيدة بالتعرف على أنواع من النباتات المحلية وممارسة الهوايات المختلفة، حيث توجد المنطقة المنخفضة والتي تتواجد بها مواقف السيارات والمماشي ومنطقة الألعاب ومنطقة الجلوس ومنطقة المنحوتات الرملية واللعب بالرمال بشكل مبتكر وحديث، وتناسب جميع الأعمار.