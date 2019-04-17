هيئة أبوظبي للزراعة تجري مسحاً لـ 4.8 ملايين نخلة

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسحاً لنحو 4.84 ملايين نخلة في حوالي 17114 مزرعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذلك للكشف عن أشجار النخيل المصابة بالآفات ومكافحتها ضمن الخدمات الاستباقية التي تقدمها الهيئة لتطبيق نظم المكافحة المتكاملة لآفات النخيل على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن الهيئة تقدم خدمات متنوعة للمزارع، لاسيما مزارع النخيل التي تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الخدمات، وذلك للمحافظة على هذه الشجرة المباركة والنهوض بعملية إنتاج التمور من خلال مقاومة الآفات التي تهددها مثل سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أن الإدارة المتكاملة للآفات تعتمد على ممارسات فنية تضمن السيطرة على الآفات مع الحفاظ على البيئة مما يعزز استدامة القطاع الزراعي والتنوع الحيوي والأمن الغذائي، وتتم المكافحة بصورة استباقية، حيث يقوم مهندسو الإرشاد الزراعي بإجراء مسوحات دورية للمزارع، وفحص أشجار النخيل وتحديد المصابة منها، ثم تتم بعد ذلك عمليات المكافحة.