إغلاق مطعم في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة

Ⅶ أبوظبي- البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم ميدين»، والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-2106346، وتقع في منطقة مصفح بأبوظبي، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم اتخاذهم الإجراءات التصحيحية اللازمة، وكذلك عدم الالتزام بالحفاظ على المستوى الصحي، مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك. وكشف القاسمي عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، والتي تمثلت في عدم التزام المنشأة بنظافة المخزن وتكديس الخضار والأغذية على أرضية المخزن، وعدم مراعاة المنشأة لضوابط الحفاظ على سلامة الأغذية المطبوخة، حيث رصدت الهيئة تخزينها في درجة حرارة الغرفة وبشكل مكشوف.