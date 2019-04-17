تواصل أعمال صيانة الطرق الداخلية في منطقة الظفرة

المصدر: مدينة زايد ـ وام

تواصل بلدية منطقة الظفرة صيانة الطرق الداخلية على مستوى مدن المنطقة الست مدينة زايد، وليوا، والمرفأ، وغياثي، والسلع، ودلما، حيث قام قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة زايد بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالمدينة، وشمل نطاق الأعمال صيانة التشققات بالمسطحات الأسفلتية وتحسين شارع سلامة بنت بطي «أمام مدرسة الفلاح»، وعند مدخل المدينة بعد جسر أدنوك.

ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته مليوني درهم إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بالمنطقة، والمحافظة على البنية التحتية للطرق والتي تم تنفيذها بأفضل المعايير تماشياً مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة في ظل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة.

وحرصت بلدية منطقة الظفرة على انسيابية حركة المرور عند تنفيذ أعمال الصيانة دون التسبب في إعاقة أو تأخير الحركة داخل مدينة زايد.

وترتبط مدن منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة تم تنفيذها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وقد أسهمت في سرعة حركة النقل وتنمية وتطوير المنطقة، وقللت الوقت والجهد من خلال اختصار المسافات الطويلة.. كما أنها أسهمت في دعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.