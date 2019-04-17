بلدية أبوظبي تحقق تعافياً من آثار التقلبات الجوية بنسبة %100

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

رفعت بلدية مدينة أبوظبي الجاهزية لمواجهة الحالة الجوية خلال الأيام الماضية، ونجحت في تحقيق تعافٍ من آثار التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة بنسبة 100%.

وتعاملت بلدية مدينة أبوظبي مع أكثر من 194 اتصالاً على رقم طوارئ البلدية 993، واستجابت لجميع بلاغات الجمهور والجهات من تجمعات مياه الأمطار وتجمعات الرمال وسقوط الأشجار بكل احترافية ومهنية عالية ووفقاً لأعلى اشتراطات السلامة العامة.

وقامت البلدية بتفعيل خطط الاستجابة، وتوزيع فرق التفتيش والفرق الفنية على النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي، كما تم التنسيق مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة الاستجابة وتطبيق اشتراطات السلامة العامة.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على استباق الأحداث في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم رفع جاهزية فرق عمل الطوارئ من قبل مهندسين وفنيين وعمالة وتوفير ما يزيد على (700) آلية والقيام بالمسوحات الميدانية، بالإضافة إلى تحديث خطط الاستجابة للطوارئ المعدة مسبقاً وقياس هذه الخطط من خلال التمارين الدورية.