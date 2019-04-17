«الفجيرة للموارد الطبيعية» تستعرض تجربتها بتدوير مخلفات المحاجر

المصدر: مسقط - وام

استعرضت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين 2019، تجربتها الناجحة في استخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير مخلفات المحاجر عبر ورقة عمل تم عرضها في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس.

وأوضح المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، خلال المؤتمر أن المؤسسة تقوم بدور كبير في إعادة تدوير المخلفات التعدينية انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية عبر عدة مراحل، بدءاً من عملية استغلال الصخور في المنشآت التعدينية من خلال عمليات إزالة الغطاء الصخري والتربة المتواجدة فوق الصخور المراد استغلالها وتفجير الصخور، ثم جمع المواد المتكسرة الناتجة عن تلك العملية وإجراء عمليات التكسير الأولية والثانوية والغربلة والفرز والطحن وصولاً إلى المنتجات النهائية، التي تشكل قيمة مضافة لدى مشغلي المنشآت التعدينية والاستفادة منها بالشكل الصحيح.

وأكد أهمية مشاركة المؤسسة في المؤتمر الذي يعتبر منصة للحوار الدولي واستعراض التجارب الحيّة لاستغلال مخلفات التعدين والابتكار في هذا القطاع.