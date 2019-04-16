خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية وتطورات الأحداث في المنطقة

المصدر: وام

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر عرقة بمدينة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين ــ في بداية اللقاء ــ الذي حضره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية - بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة .. مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين و التي تزداد رسوخا وقوة في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و تمنياته القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعبا، دوام التقدم والاستقرار والرفعة .

فيما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرخاء.

و استعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية - العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين و سبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعبيهما وشعوب المنطقة.

كما بحثا تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات و الأزمات التي تواجهها دولها وأهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تهدد أمنها و استقرارها و مقدراتها و في مقدمتها التطرف والإرهاب واستمرار التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تربطهما علاقات أخوية متينة تستند إلى أسس راسخة من المحبة و الاحترام و الثقة و الرؤية الواحدة تجاه المتغيرات و التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية من منطلق الإيمان المشترك بالمصير الواحد للبلدين والشعبين الشقيقين.

و ثمن سموه مواقف الملك سلمان الحازمة و دوره في نصرة قضايا الحق و العدل و الإنسانية إضافة إلى جهوده في الميادين الدولية لتحقيق الأمن و السلام والاستقرار لدول المنطقة و العالم.

كما حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة مطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية و الدفاع الجوي وسعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.