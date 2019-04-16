بلدية أبوظبي: قيد المهندسين إلزامي للعاملين بقطاع البناء

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد.

مشيرة إلى إلزامية إصدار البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بإدارة التصنيف وقيد المهن وإدارة تراخيص البناء.

وأكدت البلدية أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية حسب التخصص ليكون مسؤولاً عن هذه المخططات بشكل موثق وواضح.

وأشارت إلى إنجازها الربط الإلكتروني المتعلق بنظام قيد المهندسين مع شركائها الاستراتيجيين، وتنوه البلدية للمهندسين العاملين في المكاتب الهندسية وشركات المقاولات أهمية التأكد من وجود الأنشطة المهنية المناسبة في الرخصة التجارية قبل التسجيل في نظام قيد المهندسين.

ويحدد النظام الخاص بإصدار تعليمات قيد المهندسين في أبوظبي نطاق التطبيق، حيث تسري أحكام التعليمات الواردة فيه على المهندسين من كافة الاختصاصات كالهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسية الكيميائية، والهندسة الزراعية، والهندسية الجيولوجية، وهندسة المساحة، والهندسة الصناعية، والهندسة الفيزيائية.

ويَشترط نظام قيد المهندسين الجديد تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وشهادة البكالوريوس (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية) .

ويمكن لجميع المهندسين التسجيل في هذا النظام من خلال الرابط التالي https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏eservices.adm.gov.ae/‏‏‏‏engineers/‏‏‏‏public/‏‏‏‏secure/‏‏‏‏loginlocale=ar وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمتين في موقع حكومة أبوظبي للدخول الذكي (SmartPass).