«مواصفات» وشرطة دبي تتعاونان في مكافحة الغش التجاري

المصدر: دبي - البيان

استقبلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مؤخراً، وفداً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، برئاسة العقيد صلاح ناصر بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المنتجات المقلدة والغش التجاري.

وكذا الاطلاع على آليات الفحص المتبعة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأفضل الممارسات التي تتبعها «مواصفات» في التنسيق والتكامل مع الجـــهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

كما أطلعت الهيئة الوفد الزائر على إجراءات فحص وتتبع المنتجات ذات العلاقة بالمستهلك، والتي يجري تداولها في الأسواق، وطرق مراقبة هذه المنتجات، ومواجهة غير المطابقة منها للمواصفات القياسية الإماراتية، من أجل ضمان تلبيتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة.

متطلبات

واستعرض الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، أبرز المتطلبات الواجب توافرها في المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الدولة، والمنتجات التي يتم العثور عليها في السوق المحلية في حال لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة اللازمة.