اعتماد مساعدات مالية بمليوني درهم لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، طلبات مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي البالغ عددها 211 طلبا بمبلغ وقدره 2 مليون درهم، وتشمل تلك المساعدات، رسوماً دراسية لأبناء العاملين، وسداد مبالغ إيجار للسكن.

وأكد اللواء المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد موظفيها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين ورفع نسبة الرضا الوظيفي لديهم.

بيئة نموذجية

وقال اللواء المري: إن شرطة دبي مؤسسة تسعى دوماً لرضا موظفيها وتهيئ لهم بيئة نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، وجعلت في مقدمة أولوياتها إسعاد الموظف، ووفرت كافة سبل الراحة لهم ولأسرهم ليتفرغوا لإسعاد المتعاملين، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية تفوق مستوى توقعاتهم وتسهم في رفع مستوى رضاهم.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، حرص شرطة دبي على تحقيق أقصى درجات السعادة لمنتسبيها، وذلك عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «ومضات من فكر»: (لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك، حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع).

دور فعّال

وأوضح اللواء العبيدلي أن شرطة دبي تعمل على تحقيق السعادة لموظفيها عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة التي تأتي بتوجيهات من اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي. من جانبه قال العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن صندوق التكافل الاجتماعي يلعب دوراً كبيراً في مساعدة منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين، حيث يقوم الصندوق بتقديم مساعدات مالية متنوعة.