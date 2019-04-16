شرطة دبي تناقش مخرجات المرحلة الأولى من مشروع ارتكاز

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، ورشة عمل لمديري الشؤون الإدارية ورؤساء أقسام الموارد البشرية، في «السركال أفينيو - مقر بناة المدينة»، وذلك لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى من مشروع ارتكاز.

وأكدت فاطمة المازمي مديرة مشروع «ارتكاز» أن الورشة هدفت إلى إطلاع مديري الشؤون الإدارية ورؤساء أقسام الموارد البشرية عن كثب على مخرجات المرحلة الأولى لمشروع ارتكاز الذي يسعى إلى استشراف مستقبل القوى العاملة في شرطة دبي.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في مجال إدارة الموارد البشرية بطريقة علمية مدروسة ومواكبة للتطورات في مختلف المجالات، مبينةً أن المرحلة الأولى من المشروع حددت المجموعات الوظيفية الرئيسة للقوى العاملة في شرطة دبي والتي سيبنى بموجبها باقي المراحل الأخرى من المشروع في إدارة الموارد البشرية.

وقالت المازمي إن مشروع ارتكاز هو مشروع يصب في الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي من خلال تخطيط القوى العاملة وربطها بعمليات الشرطة الرئيسة إلى جانب قياس الاحتياجات الوظيفية على مدى الثلاثين عاماً المقبلة من خلال محرك الذكاء الاصطناعي.

واستمع مديرو الشؤون الإدارية ورؤساء أقسام الموارد البشرية في شرطة دبي إلى شرح مُفصل حول المرحلة الأولى من المشروع وقدموا مجموعة من الاستفسارات وناقشوا تفاصيل المجموعات الوظيفية.