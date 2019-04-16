مواصلات الإمارات تعقد ورشة في نظام إدارة البيئة والصحة المهنية

المصدر: دبي - البان

عقدت مواصلات الإمارات ممثلة بإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، ورشة عمل تحت عنوان «تطبيقات نظام إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية»، وذلك لعدد من موظفي المؤسسة على مدى ثلاثة أيام في مركز مواصلات الإمارات للتدريب بدبي.

وقال خالد شكر عبدالقادر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية في مواصلات الإمارات: إن الدورة تأتي في إطار خطط وبرامج التدريب المنتظمة في المؤسسة في مجال البيئة والسلامة، وتنسجم مع مبادراتها وتطلعاتها لتعزيز نظام إدارة الجودة لديها ورفده بالكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة، لا سيما تخريج وبناء وتأهيل مجموعة من ضباط الجودة والسلامة المحترفين.

والقادرين على تطبيق نظام إدارة البيئة والسلامة، وتغطية المتطلبات الجديدة للمواصفات المطبقة عالمياً في هذا المجال.

وأكد شكر، أن اهتمام المؤسسة في تطوير أنظمتها الإدارية عبر تطبيق نظام إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، يشكل منعطفاً مهماً في مسيرة المؤسسة نحو تبنّي أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، والتي تسهم في تعزيز مستويات السلامة داخلياً وخارجياً، وخاصةً لدى تقديم خدمات النقل والمواصلات للشركاء والمتعاملين، وقد أثمرت هذه التطبيقات والممارسات عن تحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وعن أهداف ورشة العمل، أشار خالد شكر إلى أهم الأهداف والمتمثلة في تحديث سجلات تقييم المخاطر والأثر البيئي وفق أفضل الممارسات المطبقة على المستوى العالمي، واكتساب المهارات الخاصة بهذه الجوانب، والاستعانة بخبرة الشركة الاستشارية التي قدمت البرنامج التدريبي.