وفد إيطالي يطّلع على مشاريع «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، على رأس وفد رفيع المستوى بحضور قيادات الهيئة.

وأكّد الطاير أهمية العلاقات الإيطالية الإماراتية، لافتاً إلى أنها مبنيّة على أسس السلام والحوار والتعاون والانفتاح، وإن الإمارات وإيطاليا ترتبطان بشراكة تجارية مهمة، مستعرضاً العلاقات التاريخية بين الهيئة والشركات الإيطالية .

وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع المياه والطاقة في دبي والدولة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي والأتمتة.

واستعرض الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى تعزيز المشاركة الإيطالية خلال الدورة الـ21 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019).