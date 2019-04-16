«طرق دبي» تجهز 10800 مركبة بأجهزة الدفع السهل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اكتمال تزويد مركبات الأجرة البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة، بأجهزة الدفع السهل للمتعاملين «POS»، وذلك عبر بطاقة نول أو بطاقة الائتمان أو تقنية الدفع عن بُعد «NFC» بالهواتف الذكية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن تنفيذ هذا المشروع تم عبر مراحل تدريجية، استطعنا من خلالها استكماله بحيث يغطي أسطول مركبات الأجرة البالغ عدده 10 آلاف و800 مركبة، والذي يأتي في نطاق سعينا لتحقيق راحة مستخدمي مركبات الأجرة لدفع التعرفة بوسائل تقنية تحد من وسيلة الدفع النقدي لدى المتعاملين.

وأضاف: إن اكتمال تركيب أجهزة الدفع السهل «Point Of Sale» عبر بطاقات نول أو الائتمان أو بطاقات الخصم يهدف إلى رفع معدل رضا المتعاملين، بعد أن أسفرت المراحل الأولى من المشروع عن إقبال ملحوظ عبر زيادة عدد المستخدمين بشكل لافت لهذا الأسلوب التقني لعمليات دفع التعرفة، والتي وصلت إلى عدد من ملايين العمليات، الأمر الذي يجسّد نجاح المشروع بشكل لافت .