استرجاع 32 منتجاً وتصحيح 6 لعدم مطابقتها اشتراطات السلامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن نتائج الربع الأول لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في سوق أبوظبي، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2019.

وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في الربع الأول من عام 2019 التفتيش على 16524 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق، والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية.

وقد تم على إثر ذلك تصحيح 6 منتجات بإجمالي كمية بلغت 2108 سلع، واسترجاع 32 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 4120 سلعة، وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة، ويمكن معرفة تفاصيلها عن طريق زيارة موقع مانع www.manaa.ae.

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 2900 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 5752 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 179 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.

وحول هذا الموضوع، قال خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن عمليات التفتيش تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».