«كليفلاند أبوظبي» يضع حجر أساس لمركز متكامل للأورام

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن وضع حجر الأساس لبناء مركز الأورام التابع له والذي يهدف إلى توفير نهج متطور ومتكامل لتشخيص السرطان وعلاجه في الدولة، إلى جانب كونه مركزاً لأبحاث السرطان وتقنيات العلاج المتطورة والتجارب السريرية في المنطقة.

وأكد مسؤولون في المستشفى خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر كليفلاند كلينك أبوظبي أن مركز الأورام، المصمم على غرار مركز «تاوسيج» لأمراض السرطان التابع لكليفلاند كلينك الذي يحتل المرتبة الخامسة بين أفضل مراكز السرطان في الولايات المتحدة، يمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للمستشفى تقديم مجموعة شاملة من خدمات السرطان المتخصصة في مكان واحد وتوسيع نطاق خدمات علاج الأورام المتوافرة فيه.

17 ألف متر

وتم تصميم المركز الجديد، الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مرضى السرطان.

ويوفر المركز الجديد نهجاً فريداً في رعاية المرضى، إذ يضم كل طابق من طوابقه مجموعة من التخصصات ذات الصلة، ما يفيد في تعزيز التعاون بين الطواقم الطبية، ويتيح تزويد معظم الاحتياجات العلاجية في مكان واحد.

خطوة

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة:

«يمثل هذا التوسع في خدمات السرطان في كليفلاند كلينك أبوظبي خطوة مهمة على صعيد محاربة هذا المرض داخل الدولة، فهو يهدف إلى تطبيق مركزية خدمات الأورام وتوفيرها للمرضى في مكان واحد، كما يعزز الجهود التي نبذلها لتوفير مرافق رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى داخل الدولة».

من جانبه قال راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في المستشفى: «يهدف توسيع خدمات الأورام في المستشفى لتوفير نهج متكامل ومتميز لعلاج السرطان هنا في قلب العاصمة أبوظبي، ويأتي هذا في إطار التزامنا تلبية أهم احتياجات الرعاية الصحية المحلية. يعتمد مركز الأورام الجديد على نهج كليفلاند كلينك ويتوقع أن يحدث تحولاً حقيقياً في الرعاية المقدمة لمرضى السرطان في الدولة».