محمد بن زايد: خليفة يولي أبناء الشهداء وأسرهم اهتماماً وعناية خاصة

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أبناء الشهداء وأسرهم محل اهتمام وعناية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الدولة التي تسعى إلى بناء قدراتهم النوعية المتميزة وتمكينهم للإسهام في مسيرة تنمية الوطن ومستقبله.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أبناء الشهداء المشاركين في برنامج الإرشاد والتوجيه المهني «خطوات»، الذي أطلقه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع صندوق الوطن، الذي يستهدف الطلاب المتفوقين دراسياً لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي والتعرف على تحديات بيئات العمل المختلفة.

وتبادل سموه وأبناء الشهداء، يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر، الأحاديث الأبوية حول طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وتعرف منهم على مدى الاستفادة من مثل هذه البرامج والفرص العملية والتدريبية التي توفرها لهم لصقل مهاراتهم وإمكاناتهم.

وحثّ سموه أبناءه الطلبة على العمل بجد واجتهاد لتحقيق التفوق والاستفادة القصوى من الفرص التي تتاح لهم لتعزيز تحصيلهم العلمي وإعدادهم وتأهيلهم للمراحل المستقبلية من حياتهم.

وأعرب الطلبة المشاركون في برنامج «خطوات» عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لأبناء الشهداء، وحرص سموه على المتابعة المستمرة لهم وتقديم الدعم لأسرهم وتلبية احتياجاتهم.. مؤكدين أن اهتمام سموه بهم يعد حافزاً لرفع مستوى أدائهم وتحصيلهم أعلى الدرجات العلمية.

يذكر أن برنامج «خطوات» يأتي في إطار سلسلة البرامج والمبادرات التي ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء لإعداد وتأهيل وتمكين أبناء الشهداء، ويهدف إلى التعرف على اهتمامات الطلبة وإلحاقهم بمجالات العمل التي تتوافق وطموحاتهم من خلال التدريب في مختلف القطاعات، وتشمل الطاقة والبحوث والفضاء والاتصال والتكنولوجيا، إضافة إلى الطيران والاستثمار والعلوم السياسية والقضاء والمجالات الإدارية، إلى جانب إرشادهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل والاستفادة من إمكاناتهم ومهاراتهم وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.