محمد الشرقي: تنمية المناطق في الفجيرة وتلبية احتياجاتها ضرورة ملحة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية ضرورة ملحة ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري الأول للمؤسسة خلال العام 2019.. بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس المؤسسة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سمو ولي العهد خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الجاري من مشاريع ومساعدات واستعرض سير العمل فيها، كما ناقش الخطة الشاملة بشأن المشاريع التنموية المزمع إقامتها في إمارة الفجيرة للعام الجاري، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وفي مقدمتها البدء بمشروع المجلس المجتمعي في «مسافي».

وأكد سمو ولي العهد على توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بضرورة العمل على إنجاز المشاريع واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتذليل المعوقات وسرعة إنجاز المشاريع المصادق عليها.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة دراسة الطلبات وتقييم العروض والمناقصات، ولجنة متابعة الأمور التي تهم سير العمل في المؤسسة.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وعضوية سعيد بن محمد الرقباني نائباً للرئيس، وسهيل راشد القاضي، وعلي خميس الصريدي، وسالم عبدالله عبدالرحمن الأفخم، وسليمة عبدالله المزروعي، وأحمد محمد راشد الخديم العنتلي.