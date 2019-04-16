سفير الدولة يستقبل مسؤولاً من كازاخستان

المصدر: نور سلطان- وام

استقبل الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان بمقر السفارة في نورسلطان، حبيب الله ميرزو زودا المدير التنفيذي لأمانة سر مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

وبحث الطرفان خلال اللقاء المسائل المتعلقة بالاجتماع المقبل للجنة كبار المسؤولين، الذي سيعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري بمدينة نورسلطان.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الاجتماع سيتناول استعراض الإعلان للقمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا المزمع عقدها في 15 يونيو المقبل في دوشانبي، حيث يعقد الاجتماع في شكل مناقشات بحضور نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في المؤتمر.

وأعرب حبيب الله ميرزو زودا عن شكره لدولة الإمارات على مساهماتها الطوعية كعضو المؤتمر، واطلع السفير على عمل الأمانة في تنفيذ تدابير الثقة في البعد الاقتصادي والبيئي والإنساني.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون من خلال تطوير نهج متعدد الأطراف لضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.