احتواء تداعيات الأمطار في رأس الخيمة.. ولا خسائر بشرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي برأس الخيمة انتهاء اضطراب الحالة الجوية والأمطار الغزيرة التي كانت حاضرة في إمارة رأس الخيمة ومن دون أية خسائر بشرية.

وقال: «إننا نجحنا في احتواء أزمة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارة ومواجهة تداعياتها ورفع الآثار الناتجة عنها والتي تمثلت في إنقاذ 702 شخص كانوا وسط الجبال والأودية، كما تسببت الأمطار في غرق عدد من المنازل بالمياه في بعض مناطق الإمارة، إلا أنه لا توجد أي خسائر بشرية».

واطلع اللواء ابن علوان على جهود فرق العمل على مدار اليومين الماضيين ونتائج رفع آثار الأمطار الغزيرة التي أثرت على منازل بعض المناطق في الإمارة، وتابع أعمال تمهيد بعض الطرقات وشفط المياه من الشوارع والمنازل، وتوزيع المساعدات الغذائية والمستلزمات الضرورية لبعض وآخر العالقين في رؤوس الجبال والوديان، كما تم احتواء ما يقارب من 20 فرداً يُمثلون 7 عائلات، وإسكانهم في بعض الفنادق بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر.

حصر الأضرار

كما أوضح أن الفريق حالياً في مرحلة حصر الأضرار المادية وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لإصلاحها وهناك الرقم 901 وهو خاص للاستفسارات للجمهور التي ما زالت مركباتهم موجودة في المواقع المتضررة لمعرفة آلية إيصالها لأصحابها.

إجراءات عاجلة

وأكد أن فريق إدارة الأزمات والطوارئ المحلي في الإمارة اتخذ إجراءات عاجلة منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من الإمارة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في بعض مراكز الشرطة والدفاع المدني التي كانت في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ونشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والمناطق المختلفة.

3072 بلاغاً

وأشار ابن علوان إلى أن الإمارة واجهت واحدة من أقوى الحالات الجوية والتي لم تشهد مثلها منذ فترة زمنية طويلة جداً، كما أوضح تلقي غرفة العمليات خلال اليومين الماضيين 3072 بلاغاً من المواطنين والمقيمين المتضررين.

وتقدم اللواء علي بن علوان في ختام موجة الأمطار والظاهرة الجوية التي مرت بها إمارة رأس الخيمة بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع فرق العمل التي شاركت بكل احترافية وتميز واقتدار وخص بالشكر رجال الفرق الميدانية، كما توجه بالشكر لفرق الإنقاذ الخارجية المساندة من شرطتي أبوظبي ودبي على ما قاموا به من جهد كبير.

مشاركة وكانت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي شاركت ضمن فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة في عملية إنقاذ 570 شخصاً في أعالي الجبال وبين الوديان ونقلهم إلى أماكن آمنة. وأسهمت المديرية في شق طريق رملي بين أحد الجبال وبعض الوديان لعبور العديد من الأشخاص العالقين بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك منذ بداية تغير الجو مساء أمس حتى صباح اليوم.

وأوضح الرائد راشد أحمد الحواي رئيس قسم إنقاذ المسطحات المائية بشرطة أبوظبي أن المهمة تكللت بالنجاح.