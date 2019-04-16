مستشفى العين يمكّن مريضة مقعدة من المشي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أعلن مستشفى العين الذي يعد جزءاً من المنظومة الصحية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة عن نجاح طبي آخر حققه أطباء جراحة العمود الفقري، إذ نجح فريق أطباء جراحة العمود الفقري بالمستشفى في إعادة الأمل لمريضة في العقد الرابع من عمرها من جديد في القدرة على المشي بعد تخليصها من آلام كانت تعاني منها.

حيث حضرت إلى المستشفى وهي مقعدة على كرسيّ متحرك لا تستطيع المشي ولا الوقوف، وتعاني من آلام مبرحة في الرقبة تنتشر للطرفين العلويين والسفليين. وقام الطاقم الطبي بتقييم حالتها، وإجراء سلسلة من التحاليل والاختبارات الطبية بإشراف فريق طبي يضم مختلف التخصصات. وتبين وجود تضيق شديد في النخاع الشوكي الرقبي بأربع مستويات في العمود الفقري الرقبي وضغط شديد على النخاع الشوكي، أدى إلى ضعف القدرة على المشي.

وقرر الطاقم الطبي في جراحة العمود الفقري إجراء جراحة للمريضة للتخفيف من الضغط على النخاع الشوكي. وتم تشكيل فريق طبي بقيادة الدكتور زياد الجيعان استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى العين لإجراء العملية الجراحية، التي عمل الفريق الطبي من خلالها على استئصال أربعة دسكات رقبية واستبدالها بدسكات صناعية في عملية دقيقة ومعقدة .

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي في مستشفى العين لـ«البيان»: «إن هذا النجاح يعكس مدى تطور الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية، ويشكل مثالاً رائعاً على النتائج الباهرة، التي وصل إليها فريق العمل الطبي المتعدد التخصصات».

فيما أوضح الدكتور زياد إبراهيم الجيعان، استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى العين أن الجراحة التي أجراها الفريق الطبي كانت ناجحة، وتمكنت المريضة بعدها بوقت قصير من العودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية، حيث استطعنا رسم الابتسامة لها من جديد.