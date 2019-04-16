حميد النعيمي: الإمارات من الدول الجاذبة للاستثمار في الميادين كافة

المصدر: عجمان ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الإمارات أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار في الميادين كافة خاصة الطبية والصحية والتعليمية أيضاً.

مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يرجع للدعم الذي يحظى به المستثمرون في هذا الشأن من القيادة الرشيدة للدولة والتي لا تدخر جهداً في سبيل تسهيل وتحفيز رجال الأعمال الإماراتيين وغيرهم من العرب لتنفيذ وبناء المجمعات والمستشفيات والمراكز الطبية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس المستشفى السعودي الألماني والذي يعتبر ثالث مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات بعد افتتاح اثنين في دبي والشارقة والعاشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون درهم ويمتد على مساحة تزيد على 41 ألف متر مربع تتيح له التوسع أفقياً وعمودياً بهدف تنويع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يولون اهتماماً كبيراً، ويساندون ويباركون كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير القطاع الحكومي والخاص في تنمية المجال الصحي، ويدعمون تنفيذ أي مشاريع صحية خاصة كبناء المستشفيات والجامعات الصحية الخاصة، ويحرصون على تنفيذ برامج عملية يكون تدريب الكوادر الوطنية الهدف الأساسي لاكتسابهم الخبرة المطلوبة والاستفادة منها في المستقبل لقيادة العمل الصحي والطبي في دولة الإمارات.

وأضاف ما تقدمه المستشفيات الحكومية أو الخاصة في دولة الإمارات من خدمات صحية وعناية فائقة ومتابعة متواصلة مع المرضى من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية لهم يتفوق على مستشفيات عالمية والدليل على ذلك التطور السريع الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة وجذب أفضل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ويعد المستشفى الجديد واحداً من أكبر المستشفيات في إمارة عجمان والذي سيقدم مجموعة من أفضل المرافق الخاصة بخدمات عالية الجودة للرعاية الصحية والأساسية والعناية المركزة.

حضور

حضر حفل الافتتاح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي.

ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، والمهندس صبحي بترجي رئيس ومؤسس «مجموعة مستشفيات السعودي الألماني»، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية ومسؤولي وزارة الصحة، ومن ممثلي شركات المعدات الطبية وإدارة المستشفيات في الدولة وكبار المسؤولين.

وتفقد سموه أيضاً مختلف أرجاء المستشفى والذي تبلغ القدرة الاستيعابية له 200 سرير ما يجعله الأكبر من نوعه في عجمان في حين تتيح له بنيته التحتية وقدرته الاستيعابية على مضاعفة هذا العدد عند الحاجة كما يضم المستشفى 25 سريراً للعناية المركزة ومختبراً فائق التطور للقسطرة والذي يغطي مختلف التخصصات الوعائية والدماغية والقلبية و46 عيادة تخصصية، و7 وحدات للعناية القلبية المركزة و12 وحدة للرعاية الحرجة للأطفال و9 وحدات للرعاية الحرجة لحديثي الولادة إلى جانب قسم الإسعاف الذي يعمل على مدار الساعة. ويضم قسم العمليات الجراحية للمستشفى 4 غرف للعمليات، و6 وحدات تعافٍ، و9 وحدات للعناية المركزة وغرفتين للعزل .

حرص

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات وخاصة الصحية منها؛ لذلك أولت قطاع الصحة الحكومي اهتماماً كبيراً ووفرت كل الإمكانيات في سبيل خدمة المرضى على أعلى مستوى، وفتحت كذلك للقطاع الخاص الباب للمنافسة والتشجيع على تقديم الأفضل، ولم تكتف بذلك بل قامت بتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية لتشجيع هذا القطاع وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين.