تكريم الفائزين بمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أقامت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حفل ختام الدورة الثالثة عشرة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل.

وذلك في مقر الجائزة بالممزر بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة وأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم التصفيات التمهيدية والنهائية للمسابقة وأولياء أمور المتسابقين وجمع من المهتمين بالمسابقات والفعاليات القرآنية وموظفي ومتطوعي الجائزة.

وقد كرم الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل يرافقه المستشار إبراهيم محمد بوملحة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع، كما تم تكريم بقية المشاركين في التصفيات النهائية.

400 متسابق

وافتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم تلاها المتسابق ممدوح محمد عمر من فئة أئمة المساجد ثم ألقى أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام كلمة اللجنة المنظمة قال فيها: حث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأمة على تحسين الصوت بالقرآن؛ لأن ذلك أنفع لها وأشد أثراً في القلوب.

وتابع: كانت أمسيات مباركة استمعنا خلالها إلى الأصوات الندية التي تثلج الصدور وتنير الأفئدة وتبهج الخواطر وتشرح النفوس بأجمل التلاوات ضمن منافسات الدورة الثالثة عشرة لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل لعام 1440 هـ والتي تقدم للمشاركة فيها 400 متسابق خاضوا التصفيات التمهيدية في أجمل مجالات التنافس ونجح في الوصول إلى التصفيات النهائية منهم خمسون مشاركاً توزعوا على فروعها وهي فرع البراعم والفتيان والشباب وأئمة المساجد وفرع أجمل صوت في رفع الأذان والإقامة.

وتابع الزاهد: إنّ جائزة دبي الدوليّة للقرآن الكريم التي حظيت ومازالت بدعم ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخذت على عاتقها الاهتمام بالقرآن، وخدمة كتاب الله، وتحفيز الهمم نحو الإتقان في الحفظ، والبراعة في التجويد، والإبداع في الصوت، والحُسن في الأداء، مع مراعاة الأحكام ودقّة المخارج، فابتكرت العديد من المسابقات المتميّزة والمنافسات المبتكرة في مختلف المجالات ولجميع الفئات.

ومن ضمن هذه المسابقات، هذه المسابقة المتميزة الّتي تحمل اسم المغفور له الشيخ راشد بن محمّد آل مكتوم، طيب الله ثراه، هذه المسابقة الّتي كشفت على مدى عقدٍ ونيف من الزمان أصواتاً نديّة، وتلاواتٍ ممتعة، وإمكاناتٍ هائلة، وطاقاتٍ مُبدعة، بين المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية وقدمت لمساجد الدولة أئمة ومؤذنين متميزين على مستوى عالٍ من الأداء والتمكن حتى حان موعد هذا الاحتفال البهيج الذي نكرم فيه الفائزين والمشاركين في التصفيات النهائية، وباسمي وباسم إخواني في اللجنة المنظمة للجائزة وموظفيها والمتطوعين في مختلف اللجان نرفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم على رعايته الدائمة للجائزة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذه الرعاية الكريمة في ميزان حسناته، كما نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وحضوره الحفل وحرصه على تكريم الفائزين والمشاركين.

واستمع الحضور إلى ثلاثة نماذج من الفائزين بالمراكز المتقدمة بفروع المسابقة المختلفة وهي البراعم والفتيان والشباب وأئمة المساجد والأذان، حيث استمع الحضور إلى تلاوات كل من المتسابق معاذ بن نزار من فئة براعم القرآن ثم تلا المتسابق محمد سار من فئة فتيان القرآن وأخيراً استمع الحضور للمتسابق سيد قطب الدين من فئة شباب القرآن.

وألقى فضيلة المهندس أسامة الصافي كلمة لجنة التحكيم قال فيها إن من أجل نعم الله تعالى على هذه البلاد الطيبة دوام خدمة القرآن الكريم على مدار العام، وتتجلى مظاهر هذه النعمة في جهود جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المتنوعة بين مسابقات دولية ومحلية وبين مسابقات للذكور وأخرى للإناث وبين حفظ وتلاوة القرآن إلى رفع روائع الأذان.