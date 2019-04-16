شرطة دبي تعزز ثقافة التسامح بين أفراد الجالية المليبارية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، فعالية توعوية للجالية المليبارية في مدرسة بلفار الهندية، وذلك لتوعية الطلبة بالدور الذي تؤديه الشرطة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن، إلى جانب نشر ثقافة التسامح وتقبل مختلف الديانات والجنسيات، ونشر ثقافة السعادة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأكد بطي أحمد الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، حرص شرطة دبي على توعية الطلبة وتثقيف وتوعية أفراد المجتمع من خلال المحاضرات والأنشطة التوعوية والتحفيزية الموجهة، مشيراً إلى أن فعالية الجالية المليبارية، تهدف إلى كسر الحاجز ما بين أفراد المجتمع وشرطة دبي، وتوعية الجمهور ونشر ثقافة حماية الطفل وتعزيز قيم التسامح ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، من خلال المحاضرات كالسعادة وحماية الطفل.