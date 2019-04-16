تنفيذ مشاريع تأهيل مناطق الألعاب والحدائق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة عدداً من مشاريع إعادة تأهيل وتطوير مواقع ألعاب الأطفال والحدائق والمرافق العامة، وذلك ضمن مستهدفات التطوير الشاملة للعام الحالي 2019.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة أن هذه المشاريع تأتي تأكيداً على التزام البلدية برفع كفاءة المرافق الترفيهية والخدمية في أبوظبي، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة والهادفة إلى الارتقاء بالسمة الجمالة لمدينة أبوظبي وتوفير منظومة من المرافق وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

كما تستهدف هذه المشاريع رفع مستوى السلامة والأمان وخصوصاً في مناطق ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز المظهر العام لأبوظبي.

وأكدت البلدية حرصها على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، حيث أنجزت ضمن خطة الربع الأول من العام الحالي أعمال إعادة تأهيل ثلاث مناطق ألعاب بكورنيش أبوظبي .